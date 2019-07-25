2019-07-25T18:16:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродненском районе задержали россиянина, который хотел пешком перейти госграницу

Нарушителя остановили на подходе к белорусско-литовской границе
Надежда БУТОВИЧ
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В рюкзаке нарушитель госграницы нес теплые вещи, еду и деньги.В рюкзаке нарушитель госграницы нес теплые вещи, еду и деньги.Фото: Оксана БРОВАЧ
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О подозрительном мужчине сотрудникам Гродненской пограничной группы стало известно со слов местных жителей. Компетентные органы оперативно проинформировали сельчане из деревни Гожа, что на Гродненщине, сообщают в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Когда к деревне подъехали пограничники «турист», завидев людей в форме, попытался сбежать, но был задержан.

– Нарушитель, 30-летний россиянин, намеревался незаконно пересечь белорусско-литовскую границу своим ходом, – пояснили в пресс-службе. – Мужчину выдал его багаж: запас теплых вещей, продуктов и валюта в рюкзаке.

Против россиянина начат административный процесс, он подозревается в попытке незаконного пересечения госграницы, а также в нарушении пограничного режима. Фигуранту грозит штраф до 50 базовых величин, кроме того, его депортируют на срок до 5 лет.

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