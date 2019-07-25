2019-07-25T18:59:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

16-летний бесправник с 6 друзьями попал в ДТП в Слонимском районе

Машина врезалась в дерево и опрокинулась
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением, и машина оказалась в кювете. Фото: ГАИ Гродно.Водитель не справился с управлением, и машина оказалась в кювете. Фото: ГАИ Гродно.
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Серьезная авария произошла на территории Слонимского района в конце дня в четверг, 25 июля, информируют в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

16-летний молодой человек без права управления ТС взял у отца легковую «Тойоту», чтобы съездить с друзьями на озеро. Парни ехали из деревни Загритьково в другой населенный пункт – Хорошевичи. Проезжая по гравийке на прямом участке бесправник не справился с управлением и слетел на машине в правый по ходу движения кювет. Машина ударилась в дерево и опрокинулась.

– В иномарке кроме несовершеннолетнего водителя были еще 6 его друзей 2002 и 2004 годов рождения, – уточнили в Госавтоинспекции.

От столкновения с деревом машину смяло и бесправника зажало в салоне. Чтобы достать молодого человека из машины потребовалась помощь спасателей. Всем участникам ДТП понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, самые тяжелые травмы получил водитель и двое его пассажиров.

По факту аварии проводится проверка.

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