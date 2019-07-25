2019-07-25T19:34:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Бросил машину, сети и попытался уплыть на лодке»: в Барановичском районе поймали браконьера

Закон нарушил арендатор-рыбовод
Надежда БУТОВИЧ
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В брошенной машине браконьера лежали паспорт и документы на аренду водоема. Фото: gosinspekciya.gov.by.В брошенной машине браконьера лежали паспорт и документы на аренду водоема. Фото: gosinspekciya.gov.by.
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Злоумышленник был обнаружен местным рыбаком на затопленном карьере рядом с поселком Новый в Барановичском районе, сообщают в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

– Очевидец сделал сетевику-браконьеру замечание, а затем позвонил госинспекторам, – рассказали в пресс-службе.

Нарушитель попытался скрыться на лодке: на берегу он оставил и мешки с уловом, и сети, и даже свою машину. На месте преступления были обнаружены пятнадцать разных сетей общей длиной почти 770 метров. В мешках лежало 20 килограммов рыбы: линь, лещ, караси и другая.

– Ущерб, нанесенный браконьером, оценивается в 3,9 тысячи рублей. В брошенной машине были найдены белорусский паспорт и документы на аренду одного из районных водоемов. Приехав по адресу, в доме злоумышленника инспекторы нашли резиновую лодку, – уточнили в Госинспекции.

К вечеру в Инспекцию с повинной пришел и сам фигурант. Мужчина сознался в содеянном, против него возбуждено уголовное дело. В браконьерстве он уличен впервые, но несколько лет назад привлекался за незаконную торговлю рыбой.

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