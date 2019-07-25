В Гродно женщина на Mazda заехала на тротуар и прижала к киоску 6-летнюю девочку

Машина на скорости выехала с парковки и врезалась в кисок. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

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Авария произошла в областном центре в среду, 24 июля, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

Вечером примерно в 19.20 часов под колесами легковушки оказалась несовершеннолетняя девочка.

– Произошло странное ДТП, в обстоятельствах которого предстоит еще разобраться специалистам, – пояснили в пресс-службе.

58-летняя гродненка приехала к универсаму «Томинский», возвращаясь на легковой «Мазде» вместе с мужем. Подъехав к торговому объекту автоледи стала парковаться. Но женщина, что-то напутала с коробкой автомат и машина быстро набрала скорость, заехала на газон и влетела в киоск «Белсоюзпечати», оказавшийся на пути.

Девочку буквально вдавило в ларек, она чудом осталась жива. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

На беду, именно в этот момент покупку в киоске совершал мужчина с 6-летней дочкой. Иномарка въехала в девочку и буквально вдавила малышку в киоск.

– Девочке понадобилась помощь врачей. Но, к счастью, по предварительной информации медиков, она не получила каких-то серьезных травм, угрожающих жизни или здоровью. Тяжесть телесных повреждений еще будет оценена специалистами, – прокомментировали правоохранители.

По факту аварии с ребенком проводится проверка. Уточняется, что женщина-водитель была за рулем трезвой, все документы в порядке.