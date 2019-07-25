2019-07-25T20:06:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно женщина на Mazda заехала на тротуар и прижала к киоску 6-летнюю девочку

Ребенок, к счастью, серьезно не пострадал
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Машина на скорости выехала с парковки и врезалась в кисок. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Машина на скорости выехала с парковки и врезалась в кисок. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
Изменить размер текста:

Авария произошла в областном центре в среду, 24 июля, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

Вечером примерно в 19.20 часов под колесами легковушки оказалась несовершеннолетняя девочка.

– Произошло странное ДТП, в обстоятельствах которого предстоит еще разобраться специалистам, – пояснили в пресс-службе.

58-летняя гродненка приехала к универсаму «Томинский», возвращаясь на легковой «Мазде» вместе с мужем. Подъехав к торговому объекту автоледи стала парковаться. Но женщина, что-то напутала с коробкой автомат и машина быстро набрала скорость, заехала на газон и влетела в киоск «Белсоюзпечати», оказавшийся на пути.

Девочку буквально вдавило в ларек, она чудом осталась жива. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Девочку буквально вдавило в ларек, она чудом осталась жива. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

На беду, именно в этот момент покупку в киоске совершал мужчина с 6-летней дочкой. Иномарка въехала в девочку и буквально вдавила малышку в киоск.

– Девочке понадобилась помощь врачей. Но, к счастью, по предварительной информации медиков, она не получила каких-то серьезных травм, угрожающих жизни или здоровью. Тяжесть телесных повреждений еще будет оценена специалистами, – прокомментировали правоохранители.

По факту аварии с ребенком проводится проверка. Уточняется, что женщина-водитель была за рулем трезвой, все документы в порядке.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Молодечненском районе экскаваторщик поднял ковшом реактивный снаряд
«Преступник включил мобильник жертвы и отдал его сыну»: МВД об убийстве женщины в Жодино
Лукашенко направил соболезнования в Тунис в связи со смертью президента
«Бросил машину, сети и попытался уплыть на лодке»: в Барановичском районе поймали браконьера
16-летний бесправник с 6 друзьями попал в ДТП в Слонимском районе
В Гродненском районе задержали россиянина, который хотел пешком перейти госграницу
Рабочего в Лунинце убил разорвавшийся огнетушитель
Сегодня в костелах освящают авто. А еще - велосипеды и самокаты
Такого града еще не видели: «Столько выпало, что едва дом открыли!»
Фотофакт: в Минске лебеди переходили проспект Победителей
Директор оздоровительного центра под Минском задержан за взятку
МВД: злоумышленники атакуют белорусские предприятия
Жара снова возвращается. Но только на три дня
Какие выходы из метро закроют в Минске?
Лукашенко пообещал сажать за падеж скота
В Березовском районе тепловоз сбил мальчика
Милиционера в Новополоцке поймали с марихуаной
Спасатели достали щенка из 8-метрового колодца
С 1 августа в Беларуси поднимут пенсии, пособия и детские
В Бресте пенсионерка выпала из салона автобуса под колеса
Под Витебском эвакуировали дачников и пассажиров поездов из-за сошедших с рельсов цистерн с пропаном
В Новополоцке иностранец в драке откусил местному парню часть подбородка
Белорусский дипломат в Турции прооперирован после ранения
Минск попал в рейтинг CNN красивейших городов Европы
Смертельное ДТП в Польше: дальнобойщик-белорус сбил двух дорожных рабочих
Под Витебском с рельсов сошли 16 цистерн с пропаном