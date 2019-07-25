2019-07-25T20:52:18+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко направил соболезнования в Тунис в связи со смертью президента

Бежи Каид ас-Себси скончался на 92 году жизни
Надежда БУТОВИЧ
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Бежи Каид ас-Себси был самым пожилым действующим президентом в мире. Фото: Рейтер.Бежи Каид ас-Себси был самым пожилым действующим президентом в мире. Фото: Рейтер.
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Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования народу и парламенту Туниса, проинформировала belta.by пресс-служба белорусского лидера.

Ранее СМИ сообщили, что 92-летнего руководителя Туниса госпитализировали из-за сильного ухудшения здоровья, в больнице он скончался. Пожилой президент до этого, в июне, дважды испытывал недомогания и попадал в больницу.

– Александром Лукашенко были направлены соболезнования в адрес спикера собрания народных представителей Туниса, – уточнили в пресс-службе.

В послании говорится, что в Беларуси с глубочайшей скорбью узнали о смерти президента Тунисской Республики. От себя лично и от имени народа страны Александр Лукашенко передал искренние соболезнования в связи с этой тяжелой утратой также родным и близким президента Ас-Себси, населению Туниса.

Напомним, Ас-Себси в 1960 годах возглавлял МВД республики, затем руководил Минобороны (менее года), в восьмидесятых стал во главе дипведомства. В 2011 году он возглавил правительство страны, а в конце 2014 стал президентом Туниса. С 2017 года Ас-Себси был самым старым действующим президентом в мире.

На данный момент, временно исполняет обязанности президента Туниса согласно конституции страны будет спикер парламента Мухаммед ан-Насер.

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