2019-07-25T21:31:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Преступник включил мобильник жертвы и отдал его сыну»: МВД об убийстве женщины в Жодино

На девушку напал рецидивист, убивший топором своих родителей
Надежда БУТОВИЧ
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Мобильник убитой женщины преступник включил через год. Фото: pixabay.by.Мобильник убитой женщины преступник включил через год. Фото: pixabay.by.
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В пресс-службе МВД рассказали журналистам sb.by о преступлении прошлых лет, совершенном недалеко от Жодино.

24-летняя мать-одиночка отправилась на велосипеде в лес за черникой, ее обнаженный истерзанный труп обнаружили дачники спустя несколько дней.

– На шее и голове жертвы были колото резаные раны. Но было непонятно, кто и за что мог так жестоко убить простую шлифовщицу с БЕЛАЗа, маму маленькой дочки, – рассказал Сергей Климович, начальника угрозыска Жодинского ГОВД.

Однако тогда следствие зашло в тупик: женщина поехала в лес на велосипеде около 11 часов. Проезжающие мимо на машине люди видели, как похожая женщина говорила на обочине с седым мужчиной. Но на этом и все. Правда, с места преступления пропал мобильник жертвы и приметный велосипед – с крашенной деталью. Но найти ни старенькую «Нокию», ни «Аист» по горячим следам не получилось.

– Первая зацепка появилась только спустя год: «ожил» мобильник. Выяснилось, что кто-то пользуется телефоном в Жодино. Личность пользователя была быстро установлена, мобильник оказался у молодого человека. Парень рассказал в милиции, что сотовый – подарок отца, – вспомнил правоохранитель.

Когда сыщик приехал в квартиру подозреваемого, нашлась и вторая улика – велосипед убитой стоял прямо в тамбуре подъезда. Дверь открыл седой мужчина…

– Сначала жодинец упирался, хотя полиграф сразу показал правду. Но потом убийца сознался и рассказал, как все произошло. В день убийства 50-летний мужчина был пьяным, он прогуливался по окрестностям и увидел молодую женщину. Преступник предложил ей интимную близость, она отказала. Затем не старый еще мужчина, в молодости – элитный разведчик ВДВ, взял женщину силой, а потом убил ножом, – раскрыл подробности преступления Климович.

В качестве резюме в милиции рассказали о прошлом преступника. Отслужил в Германии в элитных войсках, но когда вернулся в родную деревню стал жертвой «зеленого змея». В пьяном угаре убил обухом топора родителей – тоже пьяными не досмотрели за младшим братишкой, и он обжегся. Отсидел за двойное убийство 10 лет, вроде бы вернулся к нормальной жизни.

За убитую женщину злоумышленника осудили на 17 лет.

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