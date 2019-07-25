В Молодечненском районе экскаваторщик поднял ковшом реактивный снаряд

Боеприпас вывезли за деревню в карьер, где его уничтожили. Фото: УВД Миноблисполкома.

Боеприпас взорвали в карьере за деревней

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«Комсомолка» ранее сообщала о ЧП в Дрогичине, где из-за найденной строителями мины были эвакуированы 50 человек.

И вот снова похожий инцидент с боеприпасом времен ВОВ, но уже на Минщине. Звонок поступил из деревни Мороськи Молодечненского района. Звонили работники «Передвижной механизированной колонны №32», которые во время работ откопали экскаватором похожий на бомбу снаряд.

– К месту ЧС немедленно выбыли представители РОВД и военного комиссариата, сотрудники саперно-пиротехнической группы войсковой части №3330, – рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Оказалось, что найденный «артефакт» – крупнокалиберный 210-мм реактивный снаряд со взрывателем. Боеприпас на профтранспорте вывезли за деревню в карьер, где его уничтожили.

– Специалистами был произведен осмотр прилегающей территории, другие взрывоопасные предметы найдены не были, – пояснили правоохранители.