Погода на выходные 27 - 28 июля: тепло, но дождливо

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Лето в этом году выдалось дождливым. В пятницу тоже по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы с порывистым ветром. Особенно дождь затронет Брестскую и Гомельскую области. В Минске днем температура будет летняя: до +25°С. В субботу снова дожди и грозы, но пройдут не по всей стране. Температура ночью до +18°С, а во второй половине дня до +28. 28 - 29 июля местами обещают кратковременные дожди, а 30 июля, во вторник, будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +26°С.