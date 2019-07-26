Пожар в Лиде: из жилого дома эвакуировали 12 человек, хозяин квартиры в больнице

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В Лиде при пожаре в квартире жилого дома эвакуировали 12 человек. Пожар произошел на улице Ясной 25 июля. Спасателям позвонили утром, в 5.40.

- Хозяин квартиры с ожогами доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, рассказывают спасатели. - В одной из комнат горевшей квартиры огнем повреждены стены, потолок, имущество. Причина пожара устанавливается.