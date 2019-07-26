2019-07-26T11:31:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Малоритском районе на пожаре погиб 53-летний мужчина

Загорелась квартира в жилом доме
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Пожар в агрогородке Олтуш Малоритского района случился ночью 26 июля. Загорелась квартира в блочном, обложенном кирпичом жилом доме на улице Советской.

- Квартира принадлежит гражданке 1970 года, жене погибшего мужчины, - рассказали в Брестском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Огонь также уничтожил кровлю, перекрытие и имущество в доме. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, еще один пожар произошел утром 25 июля в Лиде. Хозяин квартиры с ожогами доставлен в больницу в стабильно тяжелом состоянии.

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