Мужчина оставил 6-летнего пасынка в машине, а он сел в автомобиль к незнакомому и сказал, что потерялся

Ребенок поехал за грибами с отчимом, но не захотел идти в лес

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25 июля около 10 утра 6-летний мальчик вместе со своим отчимом отправились за грибами. Ребенок отказался идти в лес, ему дали телефон и оставили в машине. Но спустя 5 минут отчим понял, что неправильно оставить ребенка одного, и вернулся к машине, но в салоне лежал только телефон, а ребенка не было. Тогда мужчина срочно позвонил в Жлобинское РОВД. Ехать милиции надо было 30 км, по дороге поступила информация, что ребенка, возможно, видела какая-то женщина.

- Она якобы попросила проезжающего мимо автолюбителя забрать мальчика с собой, чтобы помочь найти родителей. Пришлось тормозить все встречные машины и проверять. Но безуспешно, - рассказывает майор милиции Евгений Бобрик, который вместе с коллегами выехал на поиски.

Вскоре навстречу милицейской машине ехала иномарка, из которой выскочил водитель и сообщил, что мальчик у него в автомобиле.

- Мужчина увидел его на дороге, остановился, спросил, что он делает один в лесу. Тот ответил, что потерялся. Тогда мужчина предложил свою помощь, садись, мол, в машину, будем вместе родителей искать. К слову, маленький потеряшка успел пройти 2 км от родительской машины, пока не встретил небезразличного человека, - рассказывают в милиции.