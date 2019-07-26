2019-07-26T14:11:51+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сидишь и ждешь до 4 вечера, когда тебе принесут письмо от близких». Сентиментальное видеопризнание руководителя, который второй год сидит за взятку

Бывший первый заместитель гендиректора Рогачевского МКК рассказывает о жизни за решеткой
Настасья КОРСАК
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Фото: кадр видео / СК РБФото: кадр видео / СК РБ
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Cледственный комитет опубликовал видео, на котором бывший первый заместитель гендиректора Рогачевского МКК рассказывает о жизни в тюрьме, где он уже второй год. В мае 2018-го его задержали за получение взятки.

- Если б можно было что-то изменить, я бы все изменил, - под сентиментальную музыку рассказывает Иван Ткачев. - Тюрьма - она есть тюрьма. Сидишь и ждешь до 4 вечера, когда тебе принесут письмо от родных, или переживаешь все выходные, что письма не было. Когда выходишь на прогулку, радуешься снегу. Дождик капает - ты смотришь через решетку, или когда весной распускаются цветы... Ни одни деньги не стоят того, чтобы попасть сюда.

Хотелось бы попросить прощения у жены, у детей, у матери. Дай бог сил и здоровья, чтобы они меня дождались. Вот можно было бы на минутку позвонить, спросить, как дела... Тебе бы сказали, что все хорошо. Ну и слава богу, как-то успокаиваешься. А сидя здесь, ты остаешься один на один со своими мыслями. Это страшно.

Исповедь. Обвиняемый в коррупции - о лишениях, на которые обрек себя сам.Бывший первый заместитель генерального директора Рогачевского МКК - о том, чего он лишился. Небольшой эмоциональный и откровенный рассказ.

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