2019-07-26T14:20:32+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Ни за какие деньги не будем рвать отношения с братской Россией»

Президент высказался о внешнеполитических отношениях с Европой, Евросоюзом, США и Россией
Настасья КОРСАК
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Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом Фото: пресс-служба президентаАлександр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом Фото: пресс-служба президента
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Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Обсудили экономику и торговлю. В том числе говорили и о внешнеполитических отношениях с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США, Россией.

- Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США. Я, как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией, - сказал президент. - Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России - за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Я вам говорю это публично и откровенно. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику.

Хочу, чтобы вы не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны: и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим. Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю.

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