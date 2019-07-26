МИД: «Белорусский дипломат, в которого стреляли в Турции, идет на поправку, но его лечение займет длительное время»

На советника посольства Беларуси в Анкаре напал его психически неуравновешенный сосед, а потом покончил жизнь самоубийством

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- В настоящее время наш дипломат уже находится в сознании, его состояние улучшилось, разрешены свидания с семьей, - цитирует пресс-секретаря МИД Беларуси belta.by. - Ожидаем, что сегодня он будет переведен из реанимации.

Пресс-секретарь сказал, что, по прогнозам медиков, лечение дипломата займет длительное время. Напомним, на советника посольства Беларуси в Анкаре напал его сосед, когда дипломат возвращался домой с сыном. Нападавший - отставной военный, психически неуравновешенный. Он несколько раз выстрелил в дипломата, а потом покончил жизнь самоубийством.