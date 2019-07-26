2019-07-26T16:01:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси предлагают запретить пластиковые пакеты

Вместо этого покупателям хотят рекомендовать экосумки и заворачивать продукты в бумагу
Настасья КОРСАК
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С таким предложением представители ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" обратились к премьер-министру Беларуси Сергею Румасу. Среди альтернатив - рекомендовать покупателям многоразовые сумки вместо пакетов на кассе, запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в розничной торговле.

- Сейчас эти пакеты теоретически бесплатные, они включены в торговую надбавку, - цитирует директора предприятия Наталью Гринцевич belta.by - Когда человек увидит цену на пакет, он задумается, стоит ли его приобретать.

По статистике, в Беларуси используется до 4 миллиардов полиэтиленовых пакетов в год. Какое-то количество из них можно заменить, используя бесплатную оберточную бумагу.

- Мы помним времена, когда это было. Сейчас у нас появляются экологически продвинутые магазины, которые ее используют, и людям это нравится, - сказала Наталья Гринцевич.

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