В Ганцевичском районе 20-летняя бесправница наехала на сожителя, который спал в палатке. Мужчина погиб

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Несчастный случай произошел вечером 25 июля на берегу водохранилища Локтыши, которое находится в Ганцевичском районе. 20-летняя жительница города Ганцевичи, которая была за рулем автомобиля «Опель Астра», наехала на туристическую палатку. В ней находился ее 30-летний сожитель. В результате наезда мужчина скончался.

- По факту наезда проводится проверка, - говорят в УВД по Брестской области. - Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления данным видом транспортного средства.