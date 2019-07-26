2019-07-26T18:26:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Вилейке мужчина убил на улице собственную кошку

С живодером разбирается СК
Надежда БУТОВИЧ
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Мертвую кошку обнаружили в мусорном баке.Мертвую кошку обнаружили в мусорном баке.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Следователи проводят проверку инцидента жестокого обращения с животными в Воложине, информирует kraj.by со слов Татьяны Белоног, официального представителя УСК по Минской области.

– В милицию обратились очевидцы и рассказали, что в среду, 24 июля, на улице Городищенской неизвестный мужчина ударил кошку о бордюр, а затем выбросил в контейнер, – пояснили в пресс-службе.

Проверяя информацию, правоохранители выехали на место и обнаружили в мусорном баке труп кошки. Вскоре удалось вычислить и убийцу животного. Им оказался 31-летний горожанин, хозяин кошки.

– Назначены проверочные мероприятия, труп кошки отдан на экспертизу. Процессуальное решение будет принято после проверки, – уточнили в УСК.

«Комсомолка» ранее сообщала о похожем случае в Воложине, где 21-летняя девушка после ссоры с соседкой ночью зарезала ее собаку.

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