В Вилейке мужчина убил на улице собственную кошку

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Следователи проводят проверку инцидента жестокого обращения с животными в Воложине, информирует kraj.by со слов Татьяны Белоног, официального представителя УСК по Минской области.

– В милицию обратились очевидцы и рассказали, что в среду, 24 июля, на улице Городищенской неизвестный мужчина ударил кошку о бордюр, а затем выбросил в контейнер, – пояснили в пресс-службе.

Проверяя информацию, правоохранители выехали на место и обнаружили в мусорном баке труп кошки. Вскоре удалось вычислить и убийцу животного. Им оказался 31-летний горожанин, хозяин кошки.

– Назначены проверочные мероприятия, труп кошки отдан на экспертизу. Процессуальное решение будет принято после проверки, – уточнили в УСК.

«Комсомолка» ранее сообщала о похожем случае в Воложине, где 21-летняя девушка после ссоры с соседкой ночью зарезала ее собаку.