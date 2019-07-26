2019-07-26T19:22:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

Новый терминал в Национальном аэропорту будет принимать около 5 миллионов пассажиров

Глава Минтранса рассказал о планах и успехах в воздушной отрасли
Надежда БУТОВИЧ
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Продолжится развитие областных аэропортов.Продолжится развитие областных аэропортов.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В воскресенье, 28 июля, белорусское Министерство транспорта и коммуникаций отметит 80-летний юбилей, информирует belta.by.

В преддверии круглой даты глава Минтранса рассказал о планах развитии транспорта и дорог на ближайшее десятилетие. Информируя об авиаотрасли? Алексей Авраменко пояснил, что ждет сектор. В частности, министр напомнил о концепции развития аэропортов в областях, утвержденной в 2018 году.

– В этом году и следующем будет продолжаться работа по привлечению туристов, развитию инфраструктуры, обслуживанию грузопотока и техническому сервису воздушных судов. Существует «установка» на продолжение развития чартерных и регулярных рейсов как «Белавией», так и лоукостами, – пояснил Авраменко.

В 2019 году наблюдается рост чартеров во всех облаэропортах. Из областных городов чартеры «Белавиа» сегодня летают в аэропорты Египта, Болгарии, Турции, Черногории, Туниса. Из Бреста и Гомеля выполняются рейсы в Калининград (РФ).

Увеличение пассажиропотока требует и улучшения сервиса в областях. Запланированы реконструкции аэровокзалов в Могилеве, Гомеле, Витебске и Бресте.

– В 2019 году пройдут предпроектные работы по реконструкции гродненского аэродрома. А строительно-монтажные работы в нем запланированы на 2020 – 2021 годы. Возможно, аэродром реконструируют под воздушные суда типа В-747, – уточнил министра.

В ближайшие годы в Беларуси продолжит обновляться парк авиасудов. На 2020 – 2021 годы запланирована поставка самолетов нового поколения с высокой топливной эффективностью. Что касается Нацаэропорта, то будет продолжено его развитие.

– В 2019 году была введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса, на данный момент, разрабатывается проект по ремонту первой полосы. Что касается нового терминала в минском аэропорту, то к его строительству будет целесообразно приступать после достижения пассажиропотоком объема в 8 миллионов человек в год (Прим: сейчас около 7 миллионов). Скорее всего, это произойдет в конце 2021 года. Новый терминал, предварительно, будет рассчитан на 5 миллионов пассажиров, – резюмировал глава Минтранса.

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