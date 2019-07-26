2019-07-26T19:55:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Белорусский МИД заявил протест Литве из-за коммерческой сделки

Правительство Литвы фактически исключило из проекта белорусскую компанию
Надежда БУТОВИЧ
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В МИД считают, что такие действия Литвы не являются дружественными. Фото: Flickr/ Lithuanian Ministry of Foreign Affairs.В МИД считают, что такие действия Литвы не являются дружественными. Фото: Flickr/ Lithuanian Ministry of Foreign Affairs.
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В пятницу, 26 июля, в офис белорусского МИДа был вызван Временный поверенный Латвии в Беларуси, информируют в пресс-службе белорусского дипведомства.

Дипломату был заявлен протест, уточняют в МИДе.

– Основанием для вынесения протеста стали действия литовского правительства. А именно, вмешательство в коммерческую сделку с участием белорусской компании руководства Литвы. Был выдвинут надуманный, с нашей точки зрения, предлог: якобы сделка «не соответствовала интересам национальной безопасности», – пояснили в пресс-службе.

В итоге после вмешательства со стороны правительства Литвы белорусский хозсубъект, который на деле полностью удовлетворял всем требованиям коммерческого договора и предлагал самые выгодные условия, был фактически исключен из проекта.

– Те аргументы, которые привела литовская сторона в качестве обоснования принятого решения, являясь откровенно недружественными, создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимосотрудничества в экономической отрасли, – заявили в МИДе.

В пресс-службе подчеркнули, что литовское правительство действовало, базируясь на ошибочном мнении и, таким образом, нанесло явный вред торгово-экономическим взаимоотношениям двух государств.

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