2019-07-26T20:46:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске четыре мошенника присвоили почти $400 тысяч бюджетных денег

Они осуществляли налоговые махинации
Надежда БУТОВИЧ
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Мошенники подделывали бухгалтерские документы, по которым налоговые службы возвращали им деньги.Мошенники подделывали бухгалтерские документы, по которым налоговые службы возвращали им деньги.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Минской прокуратурой направлено в суд уголовное дело против четырех минчан. Мужчины подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, информируют в пресс-службе столичной прокуратуры

Кроме того, злоумышленникам инкриминируют покушение на мошенничество и пособничество в обманной деятельности.

– Известно, что подозреваемым удалось обмануть руководителей территориальных инспекций Министерства по налогам и сборам и таким образом завладеть более чем 790 тысячами белорусских рублей из бюджета республики. Кроме того, они пытались получить еще 390 тысячами рублей, но их «формула» органам была уже известна, – рассказали в прокуратуре.

Как им это удалось? Мужчины, используя подконтрольные компании (Прим.: с признаками лжеструктур, белорусские и зарегистрированные в РФ) от их имени проводили бухучет с ложными данными. Далее эти документы подавались в налоговую инспекцию. Ложные сведения способствовали тому, что налоговые органы принимали решение о возврате части денег на подконтрольные мошенникам счета. Когда преступная схема была выявлена инспекции отказали в возврате средств по таким же документам.

– На данный момент мошенники находятся под стражей, а уголовное дело – в производстве СК, – резюмировали в пресс-службе.

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