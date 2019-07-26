2019-07-26T21:13:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожилая могилевчанка украла у спящего на улице мужчины пистолет и пули к нему

Как только мужчина проспался – побежал в милицию
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пенсионерка не стала будить выпившего мужчина, а обшарила у него карманы и забрала все, что нашла. Фото: pixabay.com.Пенсионерка не стала будить выпившего мужчина, а обшарила у него карманы и забрала все, что нашла. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

О дерзком ограблении, произошедшем в областном центре, ресурс mogilevnews.by проинформировали в Ленинском РОВД Могилева.

На днях в милицию заявил 25-летний местный житель, работающим слесарем на одном из могилевских предприятий.

– Мужчина рассказал, что накануне он изрядно выпил во время застолья с друзьями. После посиделок отправился домой, но не дошел – уснул прямо на дороге. Проснулся потерпевший рядом с одной из многоэтажек на Днепровском бульваре. Но пока он спал, кто-то похитил у него из сумки пневматический пистолет с полной коробкой патронов и документами к оружию. Ущерб составил 430 рублей, – пояснила Елена Симонова, официальный представитель РОВД.

Найти вора удалось по горячим следам. Оперативники выяснили, что мужчина «свалился» с ног и уснул прямо на асфальте среди глубокой ночи. Ближе к утру мимо проехал велосипедист – он остановился, попробовал растормошить слесаря, но не смог и поехал дальше. Следующей «соню» обнаружила 62-летняя ранее не судимая пенсионерка.

– Пожилая могилевчанка будить мужчину не стала, а, наоборот, аккуратно начала обшаривать карманы и пакет. Увидев в сумке пистолет и пули – забрала все и пошла домой, – рассказали в пресс-службе.

Похищенное имущество было изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении против нечистой на руку женщины уголовного дела.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Многодетная мама из Чаусов выманила у могилевчанина 1000 рублей
В Минске четыре мошенника присвоили почти $400 тысяч бюджетных денег
Белорусский МИД заявил протест Литве из-за коммерческой сделки
Новый терминал в Национальном аэропорту будет принимать около 5 миллионов пассажиров
В Вилейке мужчина убил на улице собственную кошку
В Ганцевичском районе 20-летняя бесправница наехала на сожителя, который спал в палатке. Мужчина погиб
В Беларуси предлагают запретить пластиковые пакеты
МИД: «Белорусский дипломат, в которого стреляли в Турции, идет на поправку, но его лечение займет длительное время»
Александр Лукашенко: «Ни за какие деньги не будем рвать отношения с братской Россией»
«Сидишь и ждешь до 4 вечера, когда тебе принесут письмо от близких». Сентиментальное видеопризнание руководителя, который второй год сидит за взятку
В Бресте женщина закрылась в машине с 4-летним ребенком и просидела в ней почти 15 часов
Мужчина оставил 6-летнего пасынка в машине, а он сел в автомобиль к незнакомому и сказал, что потерялся
В Малоритском районе на пожаре погиб 53-летний мужчина
Пожар в Лиде: из жилого дома эвакуировали 12 человек, хозяин квартиры в больнице
Погода на выходные 27 - 28 июля: тепло, но дождливо
В Молодечненском районе экскаваторщик поднял ковшом реактивный снаряд
«Преступник включил мобильник жертвы и отдал его сыну»: МВД об убийстве женщины в Жодино
Лукашенко направил соболезнования в Тунис в связи со смертью президента
В Гродно женщина на Mazda заехала на тротуар и прижала к киоску 6-летнюю девочку
«Бросил машину, сети и попытался уплыть на лодке»: в Барановичском районе поймали браконьера
16-летний бесправник с 6 друзьями попал в ДТП в Слонимском районе
В Гродненском районе задержали россиянина, который хотел пешком перейти госграницу