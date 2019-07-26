Пожилая могилевчанка украла у спящего на улице мужчины пистолет и пули к нему

Пенсионерка не стала будить выпившего мужчина, а обшарила у него карманы и забрала все, что нашла. Фото: pixabay.com.

Как только мужчина проспался – побежал в милицию

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О дерзком ограблении, произошедшем в областном центре, ресурс mogilevnews.by проинформировали в Ленинском РОВД Могилева.

На днях в милицию заявил 25-летний местный житель, работающим слесарем на одном из могилевских предприятий.

– Мужчина рассказал, что накануне он изрядно выпил во время застолья с друзьями. После посиделок отправился домой, но не дошел – уснул прямо на дороге. Проснулся потерпевший рядом с одной из многоэтажек на Днепровском бульваре. Но пока он спал, кто-то похитил у него из сумки пневматический пистолет с полной коробкой патронов и документами к оружию. Ущерб составил 430 рублей, – пояснила Елена Симонова, официальный представитель РОВД.

Найти вора удалось по горячим следам. Оперативники выяснили, что мужчина «свалился» с ног и уснул прямо на асфальте среди глубокой ночи. Ближе к утру мимо проехал велосипедист – он остановился, попробовал растормошить слесаря, но не смог и поехал дальше. Следующей «соню» обнаружила 62-летняя ранее не судимая пенсионерка.

– Пожилая могилевчанка будить мужчину не стала, а, наоборот, аккуратно начала обшаривать карманы и пакет. Увидев в сумке пистолет и пули – забрала все и пошла домой, – рассказали в пресс-службе.

Похищенное имущество было изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении против нечистой на руку женщины уголовного дела.