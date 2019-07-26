Многодетная мама из Чаусов выманила у могилевчанина 1000 рублей

Мужчина был готов на все лишь бы встретиться с виртуальной возлюбленной. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Интернет-знакомство мужчины из Могилева и 25-летней многодетной мамы из райцентра закончилось уголовным делом, информируют в пресс-службе МВД.

Могилевчанин познакомился с девушкой из Чаусов в соцсети ВКонтакте. Они какое-то время просто общались, но потом переписка стала «романтической» и мужчина попросил о встрече. Жительница райцентра якобы была не против перевести общение в офлайн, но сказала, что у нее нет денег на незапланированные расходы. Не таясь пояснила, что у нее четверо детей и самому младшему всего 4 месяца.

– Мужчину не смутили ни семейное, ни финансовое положение дамы сердца, и он незамедлительно выслал деньги на дорогу. А затем, когда женщина была слишком занята и не смогла приехать, еще раз отправил нужную сумму, – пояснили в пресс-службе.

Когда жительница райцентра поняла, что новый знакомый готов на все лишь бы с ней встретиться, она попросила выслать фотографии банковской карты.

– Завладев цифрами, необходимыми, для доступа к банковскому счету, мошенница стала использовать банковскую карту мужчины в ставках в онлайн-казино, других компьютерных играх и лотереях. Выигрыши, если такое случалось, переводились уже на ее личную банковскую карточку, – уточнили правоохранители.

Общий ущерб могилевчанина составил около 1000 рублей.

Когда с женщиной связались сыщики она не стала таиться и призналась, что умышленно злоупотребила доверием незнакомца. За мошенничество против нее возбуждено уголовное дело, еще она ответит по 212 статье Уголовного кодекса за использование компьютерной техники в преступной деятельности.