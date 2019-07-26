В Серебрянке открылся государственный медцентр за 10 миллионов евро, который не уступает частным

Полноценная диагностика состояния здоровья, лечение, наблюдение пациента в динамике, услуги по проведению операций в амбулаторных условиях и стационаре - все это в одном месте

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О том, что самое главное в жизни человека - это здоровье, знает каждый. А еще одна ценность – это время. В Минске открылся медицинский центр «Аква-Минск Клиника», в котором сделают все возможное, чтобы сохранить и восстановить здоровье пациентов и при этом сэкономить их драгоценное время.

Перечень медицинских услуг, которые окажут в центре, огромный: лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика на аппаратах экспертного класса, функциональная диагностика, рентгенодиагностика, лечебные направления, малоинвазивные вмешательства в амбулаторных условиях, хирургические операции в стационаре, пластическая хирургия, стоматология, косметология.

Кроме того, в многопрофильном медицинском центре можно получить консультации узкопрофильных специалистов: врача-эндокринолога, кардиолога, невролога, оториноларинголога, ортопеда, педиатра, терапевта, дерматолога, уролога и гинеколога.

Врачи клиники постоянно совершенствуют свои навыки и внедряют новые и эффективные методики лечения.