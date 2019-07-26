2019-07-26T22:28:13+03:00
Минск
КП Беларусь

В Серебрянке открылся государственный медцентр за 10 миллионов евро, который не уступает частным

Полноценная диагностика состояния здоровья, лечение, наблюдение пациента в динамике, услуги по проведению операций в амбулаторных условиях и стационаре - все это в одном месте
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Медицинский центр «Аква-Минск Клиника» оказывает огромный перечень услуг. Фото: aquaminskclinic.by.Медицинский центр «Аква-Минск Клиника» оказывает огромный перечень услуг. Фото: aquaminskclinic.by.
Изменить размер текста:

О том, что самое главное в жизни человека - это здоровье, знает каждый. А еще одна ценность – это время. В Минске открылся медицинский центр «Аква-Минск Клиника», в котором сделают все возможное, чтобы сохранить и восстановить здоровье пациентов и при этом сэкономить их драгоценное время.

Перечень медицинских услуг, которые окажут в центре, огромный: лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика на аппаратах экспертного класса, функциональная диагностика, рентгенодиагностика, лечебные направления, малоинвазивные вмешательства в амбулаторных условиях, хирургические операции в стационаре, пластическая хирургия, стоматология, косметология.

Кроме того, в многопрофильном медицинском центре можно получить консультации узкопрофильных специалистов: врача-эндокринолога, кардиолога, невролога, оториноларинголога, ортопеда, педиатра, терапевта, дерматолога, уролога и гинеколога.

Врачи клиники постоянно совершенствуют свои навыки и внедряют новые и эффективные методики лечения.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Многодетная мама из Чаусов выманила у могилевчанина 1000 рублей
Пожилая могилевчанка украла у спящего на улице мужчины пистолет и пули к нему
В Минске четыре мошенника присвоили почти $400 тысяч бюджетных денег
Белорусский МИД заявил протест Литве из-за коммерческой сделки
Новый терминал в Национальном аэропорту будет принимать около 5 миллионов пассажиров
В Вилейке мужчина убил на улице собственную кошку
В Ганцевичском районе 20-летняя бесправница наехала на сожителя, который спал в палатке. Мужчина погиб
В Беларуси предлагают запретить пластиковые пакеты
МИД: «Белорусский дипломат, в которого стреляли в Турции, идет на поправку, но его лечение займет длительное время»
Александр Лукашенко: «Ни за какие деньги не будем рвать отношения с братской Россией»
«Сидишь и ждешь до 4 вечера, когда тебе принесут письмо от близких». Сентиментальное видеопризнание руководителя, который второй год сидит за взятку
В Бресте женщина закрылась в машине с 4-летним ребенком и просидела в ней почти 15 часов
Мужчина оставил 6-летнего пасынка в машине, а он сел в автомобиль к незнакомому и сказал, что потерялся
В Малоритском районе на пожаре погиб 53-летний мужчина
Пожар в Лиде: из жилого дома эвакуировали 12 человек, хозяин квартиры в больнице
Погода на выходные 27 - 28 июля: тепло, но дождливо
В Молодечненском районе экскаваторщик поднял ковшом реактивный снаряд
«Преступник включил мобильник жертвы и отдал его сыну»: МВД об убийстве женщины в Жодино
Лукашенко направил соболезнования в Тунис в связи со смертью президента
В Гродно женщина на Mazda заехала на тротуар и прижала к киоску 6-летнюю девочку
«Бросил машину, сети и попытался уплыть на лодке»: в Барановичском районе поймали браконьера
16-летний бесправник с 6 друзьями попал в ДТП в Слонимском районе
В Гродненском районе задержали россиянина, который хотел пешком перейти госграницу