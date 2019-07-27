С сегодняшнего дня начинает работать новый запрет для курильщиков

Теперь запрещено курить на остановках и в кафе

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27 июля вступил в силу новый антитабачный декрет, который запрещает курение в общественных местах. К ним отнесены лифты и вспомогательные помещения многоквартирных жилых домов, общежитий, а также территории и здания всех лагерей, включая спортивно-оздоровительные, и учреждений образования. Кроме того, курить нельзя на рабочих местах, которые находятся в помещениях, в подземных переходах и на станциях метрополитена, на остановках общественного транспорта и в нем самом.

Полностью ограничено курение на детских площадках. Еще одно новшество: не должны курить водители автомобилей, которые везут детей в возрасте до 14 лет.

В декрете также перечислены объекты, в которых курение разрешено, но только в специально отведенных для этого местах.

Речь идет об организациях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организациях, оказывающих социальные услуги, торговых объектах и рынках, объектах бытового обслуживания и общественного питания, в том числе летних площадках.

Кроме того, в список вошли государственные органы, вокзалы, аэропорты, территории пляжей. Специально созданные места для курения должны появиться также на морских и речных судах.