2019-07-27T12:47:40+03:00
Общество
КП Беларусь

На Аляске утонула белорусский режиссер Ника Никонова

Она пыталась доплыть до автобуса героя кинофильма «В диких условиях»
Григорий ГРИБОВ
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На Аляске утонула белорусский режиссер Ника Никонова.На Аляске утонула белорусский режиссер Ника Никонова.
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Гражданка Белоруссии Вероника Никонова погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс, сообщила газета Fairbanks Daily News-Miner.

По данным издания, 24-летняя девушка и ее муж в четверг направились к автобусу, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра «В диких условиях» и одноименного фильма. Когда молодожены попытались пересечь реку Текланика, девушку смыло водой: поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей.

Роман «В диких условиях» был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса, также известного под псевдонимом «Александр Супербродяга» (Alexander Supertramp). Молодой человек из обеспеченный семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца своего уединения мужчина умер от истощения в 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.

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