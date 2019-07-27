2019-07-27T14:20:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В Новополоцке избили сторожа летнего кафе и вынесли спиртное

А еще забрали закуску. Теперь грозит до 15 лет тюрьмы
Григорий ГРИБОВ
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В Новополоцке избили сторожа летнего кафе и вынесли спиртное.В Новополоцке избили сторожа летнего кафе и вынесли спиртное.
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Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ночью 26 июля компания парней приобрела в ночном магазине по просьбе несовершеннолетних спиртное. После совместной пьянки, проходя мимо расположенного неподалеку летнего кафе, у них возник конфликт со сторожем.

Подозреваемых задержали: ими оказались 15-ти и 27-летние новополочане и 17-летний житель Бешенковичского района. На них завели уголовное дело по статье «Разбой с проникновением». Грозит до 15 лет тюрьмы.

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