В Петербурге в подземном коллекторе погиб белорусский видеоблогер

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Российские СМИ сообщают о том, что в Санкт-Петербурге в подземном коллекторе на набережной реки Карповки спасатели нашли два тела. Один из погибших белорусский 40-летний видеоблогер из Орши по имени Павел – он автор популярного youtube-канала Road To Film, на который подписаны 500 тысяч человек. По предварительной информации, блогер поехал исследовать канализационный коллектор вместе со своим знакомым диггером. Но в итоге они перестали выходить на связь – утром их тела были найдены без признаков жизни. Трупы нашли на глубине 25 метров.

В данный момент следователи выясняют обстоятельства гибели людей. Павел мог сорваться с высоты, а его напарник – задохнуться от нехватки кислорода.