КП Беларусь
В Горках фура насмерть сбила на зебре женщину с коляской
Ребенок – внук погибшей – не пострадал
В Горках фура насмерть сбила на зебре женщину с коляской. Фото: МВД.
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Инцидент произошел сегодня, 27 июля, в Горках – это в Могилевской области. Водитель МАN, местный житель 1977 года рождения, на пешеходном переходе по улице Бруцеро-Ерофеевская при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу женщине 1953 года рождения с детской коляской и сбил ее.
От полученных травм женщина скончалась. Находящийся в коляске ребенок 2018 года рождения, внук погибшей, доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.