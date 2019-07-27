В Горках фура насмерть сбила на зебре женщину с коляской

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Инцидент произошел сегодня, 27 июля, в Горках – это в Могилевской области. Водитель МАN, местный житель 1977 года рождения, на пешеходном переходе по улице Бруцеро-Ерофеевская при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу женщине 1953 года рождения с детской коляской и сбил ее.

От полученных травм женщина скончалась. Находящийся в коляске ребенок 2018 года рождения, внук погибшей, доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.