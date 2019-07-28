Белорусский боец Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight

Гурков не только чемпион мира, не еще и участник панк-группы BRUTTO и владелец боксерского клуба Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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- Дзякуй за падтрымку! Я першы баец, якi здолеў двойчы ўзяць пояс чэмпіёна свету #kunlunfight, - подписал в инстаграме видео Виталий Гурков и сказал, что награду получил "благодаря вашей поддержке и своему упорному труду".

Виталий Гурков соревновался с тайским соперником Саийока Пумпанмуанга в финале турнира KLF81 и победил. Виталий выступает в тайском боксе и кикбоксинге. Например, в конце 2016 года белорусы радовались его победе на турнире PFC, где белорус одолел чемпиона мира по кикбоксингу Мергена Билялава.

Kunlun Fight - это международная компания, которая существует с 2014 года и занимается организацией и промоушеном кикбоксерских поединков.