Открыт сбор денег на похороны режиссера Ники Никоновой, которая погибла на Аляске

Уже собрали больше 16 тысяч долларов, нужно 20 тысяч

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Белорусская режиссер Ника Никонова погибла на Аляске 25 июля. Из родственников Ники в Америке сейчас только ее муж Петр, с которым они путешествовали. Мама девушки Ольга Никонова собирается полететь в Америку.

На сайте, где собирают деньги на личные цели, открыт сбор на организацию похорон и связанные с похоронами действия.

- В первую очередь мы хотим помочь собрать как можно скорее средства на перелет для Ольги Никоновой, - написано на сайте, где идет сбор.

Еще затраты, которые нужно покрыть, - восстановление документов, которые были потеряны в реке вместе с телефонами, банковскими картами и деньгами. Всего планируется собрать 20 тысяч долларов, собрано уже больше 16 тысяч. В основном, люди жертвуют от 5 до 300 долларов. Но есть и человек, который перевел 10 тысяч долларов. Всего поучаствовали больше 120 человек.

Напомним, Ника вместе с мужем Петром хотели добраться до заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра «В диких условиях». На обратном пути из-за сильного течения Ника стала тонуть. Когда Петр вытащил жену на берег, она уже более пяти минут находилось без сознания под водой.