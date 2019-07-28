ДТП в Сенненском районе: водителя выбросило из салона перевернувшейся легковушки

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ДТП случилось возле деревни Савиничи Сенненского района. За рулем автомобиля Ford Galaxy находился 59-летний мужчина. Машина зацепила правую обочину и, выскочив на полосу встречного движения, перевернулась.

- По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля, - рассказывают в УВД Витебского облисполкома. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали мужчину в Сенинскую больницу, где тот скончался.