2019-07-28T12:04:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Сенненском районе: водителя выбросило из салона перевернувшейся легковушки

Мужчина скончался в больнице
Настасья КОРСАК
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Фото: УВД Витебского облисполкомаФото: УВД Витебского облисполкома
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ДТП случилось возле деревни Савиничи Сенненского района. За рулем автомобиля Ford Galaxy находился 59-летний мужчина. Машина зацепила правую обочину и, выскочив на полосу встречного движения, перевернулась.

- По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля, - рассказывают в УВД Витебского облисполкома. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали мужчину в Сенинскую больницу, где тот скончался.

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