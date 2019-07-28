Умер основатель «старого НТВ» журналист и историк Владимир Кара-Мурза

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- Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно,- написал у себя на странице сын известного журналиста Владимир Кара-Мурза-младший.

В начале 80-х Кара-Мрза окончил исторический факультет МГУ, а с 1992 года начал работать на телевидении. Вначале на РГТРК «Останкино», а затем - на НТВ, куда он перешел вместе с ведущим программы «Итоги» Евгением Кисилевым. Несколько лет вел на НТВ авторскую аналитическую передачу «Сегодня в полночь» и историческую программу «Свидетель века». Потом работал на телеканалах «ТВ-6» и ТВС, сотрудничал с RTVi и ТНТ, а также с «Радио Свобода». На радиостанции «Эхо Москвы»л вел авторскую программу «Грани недели». Владимиру было 59 лет. В последние годы он тяжело болел, перенес несколько инсультов.