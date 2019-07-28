2019-07-28T15:56:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Мозыря украл две бутылки пива, угрожая пистолетом

Через 15 минут его задержали, когда он пил пиво с друзьями
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: t.me/pressmvdФото: t.me/pressmvd
Изменить размер текста:

30-летний мужчина в компании еще двух молодых людей подошли к супермаркету со стороны разгрузки товара в Мозыре.

- Угрожая грузчику пневматическим пистолетом, мужчина открыто похитил 2 пластиковые бутылки с пивом, после чего скрылся. Работник магазина нажал тревожную кнопку для вызова сотрудников милиции, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Через 15 минут мужчину задержали. Он вместе с товарищами пил пиво недалеко от супермаркета.

- Пневматический пистолет был найден при личном обыске задержанного, который, к слову, ранее судим за кражу и злостное хулиганство, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за совершения различных административных правонарушений, - добавляет Ольга Чемоданова.

Подозреваемого задержали. Возбуждено угловное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси 29 июля: 32 градуса тепла, грозы и сильный ветер
Умер основатель «старого НТВ» журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Белорусы стали покупать еще больше алкоголя
ДТП в Сенненском районе: водителя выбросило из салона перевернувшейся легковушки
Открыт сбор денег на похороны режиссера Ники Никоновой, которая погибла на Аляске
Белорусский боец Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight
В Чечерском районе липовый инспектор оштрафовала магазин
В Горках фура насмерть сбила на зебре женщину с коляской
В Петербурге в подземном коллекторе погиб белорусский видеоблогер
В Новополоцке избили сторожа летнего кафе и вынесли спиртное
На Аляске утонула белорусская режиссер Ника Никонова
С сегодняшнего дня начинает работать новый запрет для курильщиков
В Серебрянке открылся государственный медцентр за 10 миллионов евро, который не уступает частным
Многодетная мама из Чаусов выманила у могилевчанина 1000 рублей
Пожилая могилевчанка украла у спящего на улице мужчины пистолет и пули к нему
В Минске четыре мошенника присвоили почти $400 тысяч бюджетных денег