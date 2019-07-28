Житель Мозыря украл две бутылки пива, угрожая пистолетом

Через 15 минут его задержали, когда он пил пиво с друзьями

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30-летний мужчина в компании еще двух молодых людей подошли к супермаркету со стороны разгрузки товара в Мозыре.

- Угрожая грузчику пневматическим пистолетом, мужчина открыто похитил 2 пластиковые бутылки с пивом, после чего скрылся. Работник магазина нажал тревожную кнопку для вызова сотрудников милиции, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Через 15 минут мужчину задержали. Он вместе с товарищами пил пиво недалеко от супермаркета.

- Пневматический пистолет был найден при личном обыске задержанного, который, к слову, ранее судим за кражу и злостное хулиганство, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за совершения различных административных правонарушений, - добавляет Ольга Чемоданова.

Подозреваемого задержали. Возбуждено угловное дело.