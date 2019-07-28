2019-07-28T17:28:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 29 июля: 32 градуса тепла, грозы и сильный ветер

Порывы ветра, по прогнозам, могут достигать 15-20 метров в секунду
Настасья КОРСАК
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Если прогнозы сбудутся, тут одним мороженым не спастисьЕсли прогнозы сбудутся, тут одним мороженым не спастисьФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Заканчиваются выходные, и жаркое лето возвращается в Беларусь. В понедельник, 29 июля, по всей стране прогнозируют переменную облачность.

- Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, - говорят в Белгидромете. - Днем в отдельных районах ожидается ветер порывами до 15-20 м/с.

Днем в Минске температура воздуха будет 20-26 градусов тепла, а местами по югу страны столбик термометра поднимется до +32 градусов.

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