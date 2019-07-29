2019-07-29T09:01:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Щучине рыбак выудил из озера переносной зенитно-ракетный комплекс

Опасности он не представляет
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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По заключению специалистов найденный ПЗРК не представляет угрозы. Фото: Следственный комитет.По заключению специалистов найденный ПЗРК не представляет угрозы. Фото: Следственный комитет.
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С неожиданной находкой во время рыбалки столкнулся рыбак на городском водоеме в Щучине. Он достал из воды советский переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-1».

На место выехали следователи. Они изъяли оружие, осмотрели место происшествия и опросили рыбака. Специалисты предварительно заключили, что это одноразовое пусковое устройство отстреленной зенитной ракеты ПЗРК.

- Оно не представляет не представляет угрозы для жизни и безопасности людей, - прокомментировали в Следственном комитете.

По факту находки боеприпаса проводится проверка.

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