Глава Федерации профсоюзов: «Если молодой человек исполняет воинский долг, он не должен терять трудовой стаж»
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в программе «Неделя» на СТВ прокомментировал идею Министерства обороны включить службу армии в трудовой стаж.
- Мы относимся к этому абсолютно положительно. Сегодня, если молодой человек идет в армию, призывается и исполняет свой воинский долг, то он не должен терять свой трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, своего государства, - сказал Михаил Орда, глава ФПБ.
Предложение Минобороны включить срочную службу в армии в страховой пенсионный стаж поддержал и председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Министры труда и финансов высказались против.
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