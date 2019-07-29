Глава Федерации профсоюзов: «Если молодой человек исполняет воинский долг, он не должен терять трудовой стаж»

Профсоюзы за то, чтобы армию включили в трудовой стаж. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в программе «Неделя» на СТВ прокомментировал идею Министерства обороны включить службу армии в трудовой стаж.

- Мы относимся к этому абсолютно положительно. Сегодня, если молодой человек идет в армию, призывается и исполняет свой воинский долг, то он не должен терять свой трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, своего государства, - сказал Михаил Орда, глава ФПБ.

Предложение Минобороны включить срочную службу в армии в страховой пенсионный стаж поддержал и председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Министры труда и финансов высказались против.

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