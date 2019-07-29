Два уголовных дела грозит 18-летнему мотоциклисту из Брестской области

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ДТП произошло ночью в деревне Вулька Телеханская в Ивацевичском районе. Двое молодых людей катались на мотоцикле «ИЖ», когда наехали на лежащего на проезжей части мужчину.

Это произошло около 2:30 ночи. За рулем был сельчанин, которому только-только исполнилось 18. Его другу - 27. Водительских прав у мотоциклиста нет.

После наезда парни оттащили тело мужчины с дороги в сторону, но за этим занятием их застукал сосед. Молодые люди уехали, но уже утром к ним в дом пришли сотрудники милиции.

Как сообщает Дмитрий Юдик, старший госавтоинспектор ГАИ Ивацевичского РОВД, 18-летнему мотоциклисту может грозить два уголовных дела - за смертельное ДТП и за то, что оставил пострадавшего на дороге. Пока же проводится проверка.