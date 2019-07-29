В Витебске велосипедист проехал на красный и чудом остался жив

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ДТП случилось в Витебске 27 июля около 3 часов дня на улице Терешковой недалеко от строительного рынка.

По предварительным данным, 45-летний велосипедист сам нарушил правила дорожного движения. Он переезжал проезжую часть на велосипеде, когда горел красный сигнал светофора. Его сбил автомобиль.

- Мужчина не только не спешился, но и попробовал проехать на красный свет. В итоге получил серьезные многочисленные травмы, с которыми был доставлен в больницу. ГАИ напоминает владельцам велосипедов, что пересекать проезжую часть нужно, соблюдая правила дорожного движения, которые были написаны для того, чтобы сохранять жизни, - комментируют происшествие в ГАИ УВД Витебского облисполкома.