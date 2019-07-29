Верховный суд смягчил приговор экс-чиновнику Мингорисполкома

Срок уменьшили с 14 до 13 лет

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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси 29 июля смягчила приговор Минского областного суда Сергею Барисевичу, бывшему начальнику главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Верховный суд смягчил наказание - снизил срок с 14 до 13 лет лишения свободы. Один эпизод получения взятки суд исключил, пишет belta.by.

Директору Комбината школьного питания Заводского района Минска Марине Морозовой Верховный суд отменил приговор. Минский областной суд ранее приговорил ее за получение взятки к 10 годам колонии с конфискацией.

Оба решения Верховного суда вступили в законную силу в день оглашения.

Напомним, Барисевича судили за то, что он брал взятки у директоров комбинатов школьного питания, а взамен закрывал глаза на нарушения. Те же в свою очередь брали взятки у заведующих школьных столовых.

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