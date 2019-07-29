Белорусского дипломата, в которого стреляли в Турции, перевели из реанимации в палату

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Белорусский сотрудник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев идет на поправку. Об этом РИА Новости рассказал посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

Сообщается, что состояние дипломата уже не вызывает опасений, его перевели из реанимации в палату.

Напомним, в Александра Поганшева, советника белорусского посольства в Турции, стреляли. Это произошло в Анкаре. На дипломата, когда он возвращался с прогулки с сыном, напал психически нездоровый мужчина. Позже он застрелился.

Турецкая полиция проводит по этому факту расследование. Предварительно МИД Турции заявил, что в нападении нет политического мотива.