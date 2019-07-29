2019-07-29T12:57:12+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске ГАИ перекрыла проспект Победителей и помогла лебединой семье перейти дорогу

Взрослый лебедь перебежал дорогу сам, а птенцов перенесли на руках
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Сотрудники ГАИ перевели через дорогу лебедей. Фото: скриншот видео.Сотрудники ГАИ перевели через дорогу лебедей. Фото: скриншот видео.
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Видео переправы лебедей через дорогу попало в соцсети.

- Они уже второй раз за сегодня! - слышится за кадром.

Две машины ГАИ остановили движение в одном направлении полностью, в другом - в крайнем ряду. Лебеди застряли на разделительной полосе. У птиц не получалось перебраться через барьерное ограждение.

Сотрудники ГАИ и водители автомобилей, которые остановились пропустить лебедей, перенесли троих птенцов через дорогу на руках. Дальше к Свислочи они с писком побежали сами - летать они еще не умеют, крылья слишком короткие. На берегу реки птенцы сбились в кучку и ждали взрослого лебедя.

А вот с ним пришлось повозиться! Большая птица даваться людям в руки не хотела. Лебедь метался между мужчинами, пока они втроем наконец его не схватили в охапку и не пересадили на другую сторону ограждения. Дальше птица, хлопая крыльями, перебежала дорогу и тоже перебралась к реке. И только после этого движение на проспекте вновь возобновили.

Кстати, раздраженных автомобильных гудков во время спецоперации по спасению птиц слышно не было. Водители с пониманием отнеслись к необычному происшествию на дороге.

В Минске сотрудники ГАИ перекрыли проспект Победителей, чтобы пропустить лебедя с птенцами. Источник: Беларусь Сейчас

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