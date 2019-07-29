«Постарайтесь сделать все, чтобы заработная плата была если не достойной, то терпимой»

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Президент Александр Лукашенко 29 июля подписал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти. И дал им напутствие.

- Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной - везде это не сделаешь - то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть. Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя, - цитирует президента пресс-служба главы государства. - Зарплата - это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост

Александр Лукашенко поручил новым руководителям достойно организовать предстоящие избирательные компании 2020 года.

- Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому. Все сосредоточено в ваших руках на месте. Это, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы. Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне, - поручил президент.

Президент назначил председателей в Глубокое, Шумилино, Любань, Копыль, Житковичи, Корму, Воложин, Кировск, Круглянск, Осиповичи, Славгород и Горки.