2019-07-29T14:41:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко назначил новых председателей райисполкомов и замминистров образования и связи

Кресло губернатора Гомельской области пустовало с апреля - и вот в нем появился руководитель
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Президент обновил руководство в исполнительных и распорядительных органах власти.Президент обновил руководство в исполнительных и распорядительных органах власти.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. Он согласовал назначение новых председателей райисполкомов в Глубокое, Шумилино, Любань, Копыль, Житковичи, Корму, Воложин, Кировск, Круглянск, Осиповичи, Славгород и Горки, а также других руководителей.

На должность заместителя министра образования назначен Александр Кадлубай. Его повысили - раньше он работал начальником управления образования в Лиде.

Замминистра связи и информатизации стал Сергей Нестерович. Он не новый человек в ведомстве - на этой должности он уже работал с 2010 по 2013 год.

У Белорусского металлургического завода новый директор - Дмитрий Корчик.

Замначальника Белорусской железной дороги стал Андрей Якобсон.

Александр Осмоловский займет должность председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи.

Кроме того, президент назначил нового председателя Гомельского облисполкома. Им стал Геннадий Соловей. До сих пор он был первым замом председателя. Прошлый губернатор Владимир Дворник с апреля занимает должность премьер-министра Беларуси.

Помощником президента по Витебской области назначен Анатолий Линевич. В это кресло он пересел с должности председателя Копыльского райисполкома.

Чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Сан-Марино по совместительству стал Александр Гурьянов. Он также посол в Италии и Мальте.

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