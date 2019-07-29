КП Беларусь
В Витебске расследуют дело о краже наград у ветерана
Медали пропали из съемной квартиры
От наград остались только корочки. Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:
Фигуранткой уголовного дела о краже стала 28-летняя девушка, живущая в Витебске на съемной квартире, сообщает Следственный комитет.
Согласно материалам следствия, она в промежутке между маем и июнем 2019 года взяла награды, которые хранились в квартире. Это были медали СССР «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Отечественной войны I степени. Они принадлежали дедушке хозяина квартиры, ветерану войны.
Девушка эти награды отдала знакомым и разрешила их продать. У нее остались только документы на медали и орден - теперь это улики.
Расследование продолжается.