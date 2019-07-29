Под Борисовом мужчина шел слишком близко к рельсам - его сбил товарный поезд

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Трагедия произошла ночью 29 июля в 02:33 на перегоне Новосады - Борисов. Погиб 51-летний житель Хотимска Могилевской области. По предварительной информации, на железнодорожном переезде он пропускал товарный поезд сообщением Орша - Минск.

- Но он стоял слишком близко к рельсам, в результате чего попал под состав, - комментируют в пресс-службе МВД.

Мужчина погиб на месте. В МВД добавляют, что с начала этого года в Беларуси случилось 63 происшествия на железной дороге, и 43 из них закончились смертью человека.

Читать полностью: https://news.tut.by/accidents/647427.html