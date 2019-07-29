2019-07-29T16:02:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Золото, уран и медь в Беларуси искать не будут

Но они у нас есть!
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Говорят, золото у нас все-таки есть.Говорят, золото у нас все-таки есть.
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Геологическая разведка золота в Беларуси пока не будет проводиться. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.

- Мы говорим о том, что в Беларуси есть проявления золота. Это содержание, которое никакого экономического интереса для нас не представляет. Себестоимость добычи таких ресурсов просто колоссальная. Поэтому на сегодняшний день не планируется проведение дополнительных исследований и работ по проявлениям золота в Беларуси, - цитирует замминистра belta.by. рассказал Андрей Хмель.

В ведомстве отметили, что геологоразведочная отрасль ориентируется в первую очередь на то сырье, которое востребовано.

- Пока такие объекты, как проявления золота, урана, не стоят на первом месте. То есть эти работы, возможно, будут идти где-то параллельно своим чередом в рамках геологического картирования. То же самое в отношении меди, - дополняет начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб

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