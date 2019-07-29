В Гомеле задержали лжесотрудницу санстанции - она «оштрафовала» магазин

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Мошенницу задержали сегодня, 29 июля, в Гомеле. Она представилась сотрудницей центра гигиены и эпидемиологии и провела «проверку» в магазине «Товары для дома» в деревне Залесье Чечерского района Гомельской области.

За мнимые нарушения девушка оштрафовала магазин на 45 рублей. Работник магазина их вручила «проверяющей» - без всяких документов, подтверждающих факт проверки и оплаты штрафа.

Мошенницей оказалась 29-летняя неработающая жительница Борисовского района Минской области. Ее нашли благодаря записи с камеры видеонаблюдения в магазине, уточняют в УВД Гомельского облисполкома.

Сейчас милиция проверяет, причастна ли задержанная к другим подобным махинациям.