В Минске 20-летний парень предлагал детям наркотики

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В милицию на странного молодого человека заявила минчанка. Она сообщила, что в подъезде дома к ее ребенку подходил парень и предлагал наркотики. На вызов выехали сотрудники Октябрьского РУВД Минска и Департамента охраны. Они задержали 20-летнего парня.

Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием наркотика Альфа-PVP. Милиции мужчина пояснил, что покупал наркотик в интернет-магазине и только для себя, а не для распространения.

- О том, что он предлагал попробовать наркотики детям в подъезде жилого дома и на улице, задержанный не помнит, поясняя тем, что находился под воздействием наркотиков и алкоголя, - комментируют в пресс-службе Октябрьского РУВД Минска.

Сейчас милиция устанавливает канал поставки наркотиков и ищет возможных покупателей.

Парня же оштрафовали за появление в общественном месте в состоянии опьянения по ч. 6 ст. Кодекса об административных правонарушениях. Если его задержат в таком виде второй раз, то привлекут к ответственности уже по уголовной статье.