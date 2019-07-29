В Островце на стройке АЭС упала люлька с рабочими

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Инцидент произошел 27 июля около 12 часов дня. Травмы при исполнении трудовых обязанностей получили 59-летний и 23-летний работники строительного подразделения. Они занимались утеплением административного здания лабораторно-бытового комплекса строящейся АЭС.

- Установлено, что работники получили травмы в результате падения огороженной платформы (люльки) автовышки автомобиля МАЗ с монтажным стреловым подъемником. Предположительной причиной падения является сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты, - сообщает Следственный комитет.

На место выезжали следователи, специалисты Госкомитета судэкспертиз и Сморгонской межрайонной инспекции Департамента госинспекции труда. Они осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. По факту проводится проверка, следователи изучают документацию по технике безопасности.

ХРОНИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА БЕЛОРУССКОЙ АЭС

В ночь с 9 на 10 июня 2016 года с 330-тонным корпусом реактора произошло ЧП - при поднятии корпуса стропы крана сползли и корпус коснулся земли. Известно о происшествии стало лишь спустя две недели - информацию получил местный активист-антиядерщик Николай Уласевич. На следующий день факт нештатной ситуации подтвердили официально. Монтаж корпуса приостановили, начала работу экспертная комиссия - выясняли, не поврежден ли корпус. В результате корпус решили заменить.

4 мая 2016 года анонимный рабочий из Пинскараспространил фотографии, на которых запечатлено некое обрушение бетона.

- Это чушь полная, так и напишите! - в тот же день рассказал «Комсомолке» начальник отдела информации и общественных связей ГП «Белорусская АЭС» Эдуард Свирид. Через несколько дней инцидент официально прокомментировали в Министерстве энергетики:

- 8 апреля 2016 года при укладке бетона одного из перекрытий бытовых и подсобных помещений произошло частичное повреждение поддерживающих конструкций опалубки. Был дефект при подготовительных работах, последствия которого были устранены в полном соответствии с действующими при строительстве регламентами и технологией. Дефект был устранен, блок перекрытия подготовлен к бетонированию и сдан комиссии в соответствии с техническими требованиями. Повреждений и разрушений конструктивов, принятых заказчиком, на объектах Белорусской АЭС за все время строительства не было.

29 августа 2016 года Николай Уласевич сообщил, что тремя днями ранее на стройплощадке БелАЭС погиб 43-летний рабочий из России – на него упал кислородный баллон. В тот же вечер информацию подтвердили официально.

В сентябре 2016 года общественность узнала, что инциденты на стройке случаются гораздо чаще, чем о них узнают журналисты. Замминистра энергетики Михаил Михадюк признался, что всего за годы строительства было три смертельных случая:

- Во-первых, известный вам случай с упавшим баллоном - там было грубое нарушение техники безопасности при подъеме кассеты с баллонами - погиб сотрудник российской организации. Второй смертельный случай произошел из-за личной неосторожности - работник поскользнулся, упал с лестницы, и, к сожалению, травмы оказались смертельными. Третий смертельный случай произошел потому, что рабочий не пристегнулся.

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