В Добрушском районе мотоциклист повез девушку за спиртным на заправку и врезался в дорожный знак

Мотоциклист не справился с управлением и оказался в кювете. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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ДТП произошло на территории Добрушского района в воскресенье, 28 июля, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Под утро, примерно в 04.00 часов, в деревне Рассвет на мотоцикле разбились 37-летний мужчина и 23-летняя сельчанка. Пара ехала на ближайшую АЗС, чтобы, по словам водителя, купить для девушки спиртное. Но на повороте мотоциклист ошибся с выбором скорости и, съезжая в кювет, врезался в столб дорожного знака. За пределами дороги «Кавасаки» опрокинулся.

– Серьезные травмы в ДТП получила пассажирка, ее на карете скорой помощи доставили в реанимацию центральной райбольницы Добруша, – уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что виновный в аварии мотоциклист был лишен водительских прав в 2017 году за пьяную езду. Всего он 79 раз привлекался в ответственности за вождение с нарушениями ПДД. С января 2019 года его дважды штрафовали за езду без права управления.